Euro in netto rialzo su dlr e yen, Btp e Bund giù dopo commenti Draghi

new york, 6 marzo (Reuters) - Euro in deciso rialzo su dollaro e yen sui commenti del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi che, dopo la conferma del costo del denaro del minimo storico dello 0,25%, ha ribadito l'impegno a mantenere un orientamento accomodante per un ampio lasso di tempo, senza però annunciare alcun misura nell'immediato. Draghi ha spiegato che lo scenario di graduale e lenta ripresa è confermato della zona euro è confermato mentre sull'inflazione i rischi rimangono ampiamente bilanciati nel medio termine. Sui commenti di Draghi l'euro è balzato oltre 1,38 dollari, toccando il massimo del 2014 a 1,3828 dollari. Sullo yen la valuta unica è balzata fino a 142,63, massimo dal 23 gennaio, mettendo a segno un guadagno dell'1,5%. In discesa i future Euribor sulle scadenze 2014-2017, a segnalare un incremento della probabilità del rialzo dei tassi. In netto calo l'obbligazionario europeo, con i future Bund giù di 66 ycik a 142,12 e i derivati del Btp in calo di 42 centesimi a 120,40. Stabile a quota 176 punti base lo spread tra Btp e Bund decennali. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3814/26 1,3732 DOLLARO/YEN 103,08/11 102,30 EURO/YEN 142,36/40 140,47 EURO/STERLINA 0,8268/69 0,8212 ORO SPOT 1.341,40/1,50 1.337,01/7,38 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia