Forex, euro sale a massimi 2014 su inflazione zona euro e Pil Usa

NEW YORK, 28 febbraio (Reuters) - L'euro si apprezza nei confronti del dollaro, toccando il nuovo massimo del 2014 in scia alla pubblicazione stamane del preliminare di febbraio sull'inflazione della zona euro. L'inflazione si è mantenuta allo 0,8% tendenziale, il medesimo livello di gennaio, contro attese di una ulteriore discesa, allo 0,7%: è un dato che non dissolve i timori di deflazione che gravano sulla zona euro, ma che allo stesso tempo sembra allontanare la possibilità di un nuovo intervento espansivo della Bce nel meeting della prossima settimana. Il cambio euro/dollaro si è portato rapidamente sopra la soglia di 1,38 stamane dopo la pubblicazione del dato, consolidando ulteriormente il rialzo nel primo pomeriggio, al massimo intraday di 1,3818. Il dato delle 14,30 sul Pil Usa del quarto trimestre, leggermente inferiore alle attese (rivisto ad un +2,4% dal 3,2% della prima lettura, su stime per un +2,5%), contribuisce a tenere schiacciato il biglietto verde e a confermare il movimento rialzista del cambio euro/dollaro. "L'euro in questo momento ovviamente è in una buona situazione, pronto per ulteriori rialzi, ma non mi butterei a comprare. Ci sono stati molti movimenti come questo nell'ultimo mese, con i cambi che sembravano poter rompere i massimi, ma poi dopo uno o due giorni sono tornati entro i range precedenti" avverte il trader di Nab Graham Davidson. ORE 15,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3804/05 1,3708 DOLLARO/YEN 101,90/91 102,11 EURO/YEN 140,67/70 140,01 EURO/STERLINA 0,8255/57 0,8216 ORO SPOT 1.329,90/30,20 1.331,06/1,83 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia