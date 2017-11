Forex, euro sale ancora su dlr dopo Bce, a massimi da inizio 2014

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Euro ben intonato sul mercato, ai massimi del 2014 sul dollaro, sull'onda del meeting Bce di ieri, che ha lascito invariati i tassi e rinviato ogni eventuale altra misura di sostegno alla liquidità. Dopo una pausa nella notte, l'euro è tornato ad apprezzarsi questa mattina sul biglietto verde, fino a 1,3873, il livello più alto dall'inizio dell'anno. Il dollaro paga peraltro la cautela degli operatori in vista della pubblicazione nel primo pomeriggio dei dati sul mercato del lavoro Usa, fondamentali in chiave Fed. Dopo le ultimi indicazioni non brillantissime dall'economia americana - in parte distorte dalle cattive condizioni meteorologiche di questo inverno - per i 'payroll' le stime degli economisti indicano la creazione di 150.000 nuovi posti di lavoro non agricoli in febbraio, dopo i 113.000 di gennaio, e un tasso di disoccupazione stabile al 6,6%. "Ci sono attese anche molto distanti sul dato di oggi, credo che il mercato abbia già prezzato un numero più basso, dopo il dato Adp inferiore alle attese di mercoledì" spiega Jeffrey Halley di Saxo Capital Markets. "Penso che il dato dovrebbe uscire ben sotto i 100.000 per avere un effetto negativo sul dollaro". L'euro conferma d'altra parte una posizione di forza relativa anche nei confronti dello yen, col cambio in tenuta vicino al picco di 142,98 di ieri, ovvero sui massimi da quasi due mesi. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3869/71 1,3858 DOLLARO/YEN 102,91/96 103,06 EURO/YEN 142,75/81 142,80 EURO/STERLINA 0,8284/87 0,8277 ORO SPOT 1.347,50/7,75 1.350,74/1,96 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia