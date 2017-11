Forex, deboli dati Pmi fiaccano euro in apertura

LONDRA, 20 febbraio (Reuters) - Partenza debole per l'euro sui mercati europei dopo che l'indagine sulle aspettative dei direttori acquisti (Pmi) delle rmprese francesi ha mostrato risultati decisamente inferiori alle previsioni. Secondo i dati preliminari delle indagini Pmi, il terziario francese ha segnato a febbraio la contrazione piu' incisiva degli ultimi nove mesi, mentre l'indice composito per manifattura e servizi d'oltralpe si e' indebolito a 47,6 da 48,9 in gennaio. Il Pmi preliminare per la zona euro ha confermato lo scenario emerso dai dati francesi, con l'indice composito della zona euro a 52,7 in febbraio, al di sotto delle aspettative di 53,1 e poco sotto il valore di gennaio a 52,9. Le statistiche hanno posto l'accento sulla debolezza delle prospettive economiche per la zona euro. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3700/02 1,3732 DOLLARO/YEN 101,82/84 102,31 EURO/YEN 139,43/48 140,48 EURO/STERLINA 0,8226/28 0,8232 ORO SPOT 1.314,00/4,75 1.312,25/2,05 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia