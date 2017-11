Forex, dollaro debole su yen in attesa verbali meeting Fed

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Il dollaro resta poco mosso nei confronti dell'euro e debole su yen nelle prime fasi delle contrattazioni americane, in attesa della pubblicazione dei verbali del meeting di fine gennaio di Federal Reserve. I documenti veranno monitorati con attenzione per cogliere le sfumature del dibattito interno al comitato di politica monetaria dell'istituto centrale Usa rispetto ai tempi di una riduzione del programma di stimolo all'economia, alla luce anche di alcuni dati deludenti che recentemente hanno restituto segnali di debolezza. Intorno alle 15 il dollaro cede lo 0,3% a 102,07, mentre è sostanzialmente stabile nei confronti dell'euro che passa di mano a 1,3746, dopo aver toccato in Asia un picco da sette settimane a quota 1,3773 dollari. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3746/48 1,3755 DOLLARO/YEN 102,08/10 102,05 EURO/YEN 140,32/35 140,83 EURO/STERLINA 0,8246/47 0,8247 ORO SPOT 1.319,56/0,33 1.320,99/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia