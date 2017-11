Forex, euro poco mosso su dlr, appena sotto massimi da 7 settimane

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza londinese l'euro è poco mosso nei confronti del dollaro e viaggia appena sotto i massimi da sette settimane sul biglietto verde, segnati nella notte in Asia. A pesare sulla valuta americana, i dati deludenti giunti ieri dal settore edilizio e manifatturiero, che inducono gli investitori ad assumere un atteggiamento più cauto rispetto ai tempi di una riduzione del programma di quantitative easing di Federal Reserve. L'istituto centrale americano pubblicherà in serata i verbali della riunione di fine gennaio, che verranno monitorati per cogliere i dettagli della dibattito tra i principali esponenti del comitato di politica monetaria. Intorno alle 9,40 l'euro è stabile a 1,3758 dollari, dopo aver toccato un picco a 1,3773, massimo da sette settimane. La valuta statunitense è in discesa a 102,16 yen da 102,05 yen della precedente chiusura. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3757/60 1,3755 DOLLARO/YEN 102,15/19 102,05 EURO/YEN 140,55/59 140,83 EURO/STERLINA 0,8228/31 0,8247 ORO SPOT 1.321,86/2,30 1.320,99/2,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia