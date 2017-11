Forex, dlr debole su yen dopo dati usa, stabile su euro

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - La divisa Usa mostra debolezza contro lo yen, ancora sulla scia dei deludenti dati sull'occupazione pubblicati venerdì, mentre l'euro, salito contro il dollaro dopo il dato, ha mantenuto le posizioni. Il biglietto verde ha toccato nuovi minimi del mese contro yen a 103,26. Pubblicate venerdì, le cifre sull'occupazione Usa indicano che a dicembre la crescita dei posti di lavoro negli Stati Uniti è stata la più debole da tre anni, anche se il dato dovrebbe essere temporaneo e legato al clima, che potrebbe avere avuto un impatto. In ogni caso l'idea generale fra gli economisti è che il dato sull'occupazione non distoglierà la Fed dal suo programma di 'tapering'. In arrivo da Istat in mattinata le cifre sulla produzione industriale italiana di novembre mese in cui, secondo le attese degli economisti interpellati da Reuters, il dato annuo dovrebbe registrare una lettura piatta, la prima non accompagnata dal segno meno dall'agosto 2011. A ottobre la produzione ha registrato una contrazione annua dello 0,5%. Per quanto riguarda il dato congiunturale, dovrebbe emergere un lieve rallentamento del ritmo di crescita, a +0,3% da +0,5% di ottobre. ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3665/68 1,3667 DOLLARO/YEN 103,36/40 104,12 EURO/YEN 141,29/34 142,31 EURO/STERLINA 0,8310/14 0,8297 ORO SPOT 1.248,20/8,45 1.246,70/7,50 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia