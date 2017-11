Forex, bene euro dopo Pmi zona euro, atteso nulla di fatto da Bce

NEW YORK, 6 gennaio (Reuters) - Intonazione positiva per l'euro, che recupera terreno dopo una prima parte della seduta in flessione, grazie alle indicazioni complessivamente positive giunte questa mattina dai Pmi servizi e compositi europei di dicembre. Gli ultimi dati macro sembrano far ritenere improbabili, almeno nel breve, nuovi interventi espansivi della Bce, che riunisce il proprio consiglio direttivo per il meeting mensile questo giovedì. L'euro/dollaro tiene nel primo pomeriggio in area 1,36, dopo essere sceso in mattinata fino al minimo da un mese di 1,3572 e poi salito al picco intraday di 1,3622 in scia alla pubblicazione del Pmi della zona euro. Il cambio resta comunque a distanza dal massimo biennale di 1,3894 visto nelle ultimissime sedute di dicembre. "La domanda principale è se la ripresa nella zona euro sia reale e sostenibile. Questi dati indicano almeno che non sta svanendo" spiega lo strategist di IronFX Global Marshall Gittler. "Non c'è necessità per la Bce di venirsene fuori con un intervento improvviso, ma aspetto più che altro che da Draghi arrivi qualche tipo di messaggio". L'euro ha recuperato posizioni anche nei confronti dello yen. La valuta unica si conferma in deprezzamento nella seduta ma il cambio è risalito in mattinata sopra quota 142 dopo la pubblicazione dei Pmi. L'euro/yen era salito a fine dicembre al massimo da cinque anni di 145,67; massimo analogo per il cambio dollaro/yen, salito giovedì scorso fino a 105,45. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3601/03 1,3587 DOLLARO/YEN 104,58/59 104,82 EURO/YEN 142,24/26 142,41 EURO/STERLINA 0,8302/04 0,8274 ORO SPOT 1.241,10/1,20 1.236,16/6,93 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia