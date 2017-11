Forex, euro consolida guadagni, banche rimpatriano asset

NEW YORK, 30 dicembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa l'euro non si discosta dai massimi degli ultimi due anni nei confronti del dollaro e cinque anni contro yen. A monte dell'impostazione rialzista della valuta unica i flussi di asset detenuti all'estero che le banche europee fanno rientrare in coincidenza con il fine anno in vista della chiusura dei bilanci. Dopo aver toccato venerdì il record da ottobre 2011, il cross dell'euro/dollaro si avvia a chiudere il 2013 con un incremento di circa 4%, secondo anno successivo di apprezzamento del cambio. La prospettiva che gli istituti di credito della zona euro debbano consolidare la propria posizione patrimoniale in vista dell'asset quality review della banca centrale e degli stress test Eba contribuisce a dar slancio al cambio. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3792/96 1,3741 DOLLARO/YEN 105,14/16 105,15 EURO/YEN 145,02/12 144,45 EURO/STERLINA 0,8362/67 0,8335 ORO SPOT 1.207,70/8,80 1.212,81/3,58 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia