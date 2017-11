Forex, yen a minimi 5 anni su dollaro, 2 anni su euro in chiusura Asia

TOKYO, 30 dicembre (Reuters) - Yen ai nuovi minimi da cinque anni sul biglietto verde, ampliando la correzione dell'intero 2013 a oltre 17% sulla spinta di migliori prospettive per l'economia globale e della conseguente minore avversione al rischio che penalizza le valute a basso rendimento. A detrimento dello yen, ai minimi da due anni su euro, anche le scommesse su nuove mosse espansive da parte di Banca del Giappone. Un clima di maggior ottimismo sulle prospettive dell'economia globale tende a rendere più interessante per gli investitori giapponesi l'acquisto di asset in valuta estera, come testimonia la marcata risalita dei rendimenti sulla curva Usa. Viaggia sul record degli ultimi due anni anche il cross dell'euro/dollaro, in area 1,3750, dopo i più recenti commenti di esponenti Bce da cui non traspare urgenza alcuna di intervenire nuovamente in senso distensivo sulla politica monetaria. "Per il momento il mercato non sembra intenzionato a staccarsi dal range attuale" osserva Masafumi Yamamoto, analista di per Praevidentia Strategy a Tokyo. Intorno alle 8,10 euro/dollaro 1,3735/37 da 1,3741 venerdì sera in chiusura a New York, dollaro/yen 105,37/40 da 105,15 ed euro/yen 144,75/77 da 144,45. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia