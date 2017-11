Forex, yen cedente sui cross, ottimismo fine anno premia borse

SYDNEY/TOKYO, 27 dicembre (Reuters) - Non recupera terreno lo yen nei confronti delle principali controparti sul mercato valutario, rimanendo in prossimità del minimo da cinque anni sia su dollaro sia su euro in un'atmosfera di maggiore propensione al rischio che tende a penalizzare le valute a minor rendimento come quella nipponica. In un clima di fondo tendenzialmente ottimista, gli investitori tendono a ricercare valore nei listini di borsa, come testimonia la nuova chiusura positiva di Wall Street, tra le poche piazze aperte anche ieri. Per la divisa nipponica si prospetta intanto il nono mese consecutivo di correzione nei confronti del biglietto verde - performance negativa che non si vedeva ormai dal 1974, ai tempi della crisi petrolifera. "Il momento è favorevole per gli asset a elevato rendimento come le borse... il mercato sembrava lievemente sopra le righe in vista del 'tapering', cui finora però l'azionario ha reagito in modo positivo", spiega Minori Uchide di Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Intorno alle 8,50 euro/dollaro 1,3765/67 da 1,3691 ieri sera in chiusura a New York, dollaro/yen 104,68/70 da 104,79 ed euro/yen 144,09/19 da 143,44. Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia