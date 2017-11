Forex, fiammata euro dopo Zew migliore attese, focus resta Fed

LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - Rapida fiammata dell'euro sul dollaro dopo pubblicazione dell'indice Zew sulla fiducia di investitori e analisti tedeschi di dicembre, risultato ben superiore alle aspettative. La valuta unica ha accelerato salendo fino a 1,3774 dollari da 1,3764 precedente alla pubblicazione del dato, per poi riportarsi appenna sopra i livelli della chiusura di ieri, a 1,3760. L'indice elaborato dall'istituto Zew a dicembre è salito a 62, massimo da aprile 2006, da 54,6 di novembre, mentre la mediana delle stime degli analisti si fermava a 55,0. I movimenti del mercato valutario restano comunque limitati, con gli investitori in attesa di conoscere domani sera l'esito del meeting di politica monetaria di Federal Reserve, che dovrebbe chiarire le proprie intenzioni rispetto i tempi di una riduzione del programma di stimolo monetario. ORE 11,16 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3763/64 1,3760 DOLLARO/YEN 102,99/01 103,01 EURO/YEN 141,71/73 141,75 EURO/STERLINA 0,8445/48 0,8443 ORO SPOT 1.237,30/8,10 1.239,80/40,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia