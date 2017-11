Forex, euro sale su Pmi flash zona euro e Germania, attesa Fed

NEW YORK, 16 dicembre (Reuters) - Euro in rialzo contro dollaro dopo indagini congiunturali che hanno mostrato un'accelerazione dell'attività del settore privato, mentre l'incertezza sul 'tapering' della Fed ha mantenuto gli investitori cauti sua valuta Usa. La moneta unica è salita fino in area 1,38 dollari dopo la pubblicazione del Pmi flash della Germania in novembre, riprendendosi dal precedente calo registrato sulla scia dell'indice relativo alla Francia. "In effetti i numeri francesi sono stati deboli, ma sia il Pmi flash della Germania, sia le cifre del Pmi composito della zona euro sono risultati migliori delle attese e questo è stato un sollievo per l'euro" ha detto Jane Foley strategist di Rabobank. Secondo le cifre preliminari, il settore manifatturiero tedesco è salito a dicembre a 54,2 da 52,7 di novembre, sopra il consensus di 53,0, segnando un massimo da due anni e mezzo. L'indice composito, sintesi dell'attività del comparto manifatturiero e di quello servizi, si è attestato a 55,2 nel mese, sopra la soglia di 50 che separa espansione da contrazione per l'ottavo mese consecutivo. Per quanto riguarda la Francia, l'indicatore composito si è confermato sotto la soglia dei 50 punti, spartiacque tra crescita e contrazione, approfondendo il ritmo di caduta a 47,0 - minimo da sette mesi - da 48 segnato a novembre. Nella zona euro, l'indice composito a dicembre ha accelerato a 52,1 da 51,7 della lettura finale di novembre, risultando migliore delle stime elaborate da Reuters in un sondaggio tra gli economisti, la cui mediana di fermava a 51,9 ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3771/73 1,3741 DOLLARO/YEN 103,03/04 103,19 EURO/YEN 141,87/90 141,75 EURO/STERLINA 0,8441/43 0,8432 ORO SPOT 1.235,70/6,70 1.237,80/8,80 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia