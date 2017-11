Forex, euro debole su dlr dopo massimi venerdì, frena anche su yen

LONDRA, 3 gennaio (Reuters) - In frenata questa mattina l'euro nei confronti del dollaro. Le prese di beneficio pesano sulla valuta unica, salita nei giorni scorsi ai massimi da due anni sul biglietto verde. In un mercato dai volumi ancora sottili, a metà mattinata l'euro/dollaro scambia in prossimità del mimino intraday di 1,3629; venerdì scorso il cambio toccava il massimo biennale di 1,3894. Come segnalano gli operatori, nello scorcio finale del 2013 la valuta unica ha beneficiato dei flussi di capitali fatti rientrare dalle banche della zona euro per rimborsare parte della liquidità della Bce e per rafforzare la propria base di capitale. "Guardando alle valute principali, gran parte del movimento in questo inizio di 2014 è stato d'inversione: le divise che avevano guadagnato in dicembre ora perdono terreno e quelle che avevano perso, in particolare lo yen, stanno guadagnando" spiega lo strategist di IronFX Global Marshall Gittler. Le ricoperture tecniche stanno fornendo supporto anche allo yen, reduce dai minimi da cinque anni nei confronti sia dell'euro sia del dollaro. Il cambio euro/yen scambia in deprezzamento, poco sopra quota 142, dopo essere salito lo scorso 30 dicembre fino al picco di 145,16. Allo stesso modo il dollaro/yen alleggerisce di circa una figura dal massimo di ieri di 105,44. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3653/55 1,3670 DOLLARO/YEN 104,34/35 104,76 EURO/YEN 142,44/47 143,25 EURO/STERLINA 0,8292/94 0,8309 ORO SPOT 1.232,00/2,20 1.224,51/5,28 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia