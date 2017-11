Forex, dlr su min da 6 settimane, euro supportato da flussi fine anno

TOKYO, 11 dicembre (Reuters) - Dollaro vicino ai minimi da sei settimane sulle principali controparti valutarie nelle ultime battute delle contrattazioni asiatiche, appesantito dalla percezione di una certa cautela da parte della Federal Reserve rispetto a una riduzione del programma di acquisto di bond.

Intorno alle 8 l‘indice del biglietto verde sul paniere delle valute principali viaggia a 79,953, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura ma non lontano dal minimo da un mese e mezzo a 79,843 segnato ieri.

“La discesa dei rendimenti dei Treasuries mette il dollaro sotto pressione. Sebbene la Fed sia sulla strada di una riduzione dello stimolo, tale eventualità non è considerata imminente”, dice uno strategist.

Poco mosso l‘euro/dollaro, con la valuta unica supportata dai flussi di rimpatrio delle banche europee in vista della fine dell‘anno, a sua volta incentivata dalla verifica sullo stato dei bilanci bancari che verrà operata il prossimo anno dalla Banca centrale europea, sulla base della situazione al 31 dicembre 2013.

La valuta unica scambia a 1,3767 dollari da 1,3759 della precedente chiusura, dopo aver segnato ieri un massimo da sei settimane a 1,3795 dollari.

L‘euro è in marginale calo ma non distante dai massimi da 5 anni sullo yen. La divisa europea passa di mano a 141,32 da 141,47 yen, dopo il picco di 142,97 segnato ieri, livello massimo dall‘ottobre 2008. Dollaro in marginale flessione su yen a 102,63 da 102,82.

