Forex, euro rivede 1,37 su dlr, cambio vicino a massimi 2013

NEW YORK, 18 ottobre (Reuters) - Euro tonico sul dollaro, con la seduta del mercato valutario che prosegue sul medesimo canovaccio della mattinata. Ad appesantire il biglietto verde - che viaggia oggi sui minimi da oltre otto mesi sulla valuta unica - sono i timori relativi all'impatto del prolungato blocco dell'attività federale negli Usa, conclusosi solo in questi giorni con l'accordo politico sul debito. Al di là dell'entità del costo economico dello 'shutdown' federale, molti operatori si sono convinti che uno degli effetti sarà quello di ritardare la fase di assottigliamento dello stimolo monetario da parte della Fed che a questo punto non dovrebbe iniziare a ridurre gli acquisti di asset sul mercato prima dell'inizio dell'anno prossimo. Dunque la prospettiva per i prossimi mesi è di una politica monetaria dal segno ancora fortemente espansivo negli Stati Uniti, sicuramente più di quanto non si ritenesse possibile fino a poche settimane fa. "Le aspettative sul 'tapering' sono state spostate in là nel tempo e questo peserà sul dollaro. Il trend è sicuramente per un euro/dollaro a 1,40" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen. L'euro/dollaro si è spinto verso l'alto fino a raggiungere al termine della mattinata quota 1,3703, il livello più alto dall'inizio di febbraio, a un passo dal picco di 1,3711 di questo 2013, per poi riattestarsi poco sotto. Il dollaro tratta vicino al minimo di seduta anche sullo yen (minimo a 97,57), sotto il massimo da tre settimane di 99,01 visto ieri. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3678/79 1,3675 DOLLARO/YEN 97,76/79 97,89 EURO/YEN 133,74/76 133,86 EURO/STERLINA 0,8451/53 0,8461 ORO SPOT 1.318,50/9,25 1.319,09/20,31