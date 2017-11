Forex, euro in rialzo su dollaro e yen, attesa sviluppi da Congresso Usa

NEW YORK, 16 ottobre (Reuters) - In apertura del mercato statunitense l'euro è passato in territorio positivo contro il dollaro e accelera contro yen, mentre i mercati sono in attesa di sapere se Repubblicani e Democratici Usa troveranno una soluzione sul debito che impedisca agli Stati Uniti di dover dichiarare default e consenta la riapertura degli uffici governativi. "I mercati sono perplessi per il momento" dice Boris Schlossberg di BK Asset Management a New York. Il biglietto verde nelle ore precedenti era stato messo sotto pressione dall'annuncio di Fitch Ratings di 'Credit Watch' negativo sul rating di 'AAA' degli Stati Uniti, in relazione all'empasse sull'accordo. "Penso che la reazione a breve termine potrebbe essere positiva per il dollaro, con vendite di yen e di altri asset rifugio come il franco svizzero e riacquisto di posizioni corte di dollari che sono state costruite prima dell'accordo" dice uno stategist in relazione all'eventualità che un accordo venga trovato. Kathy Lien, direttore di BK Asset Management, scrive in una nota ai clienti di non aspettarsi che il dollaro scenda ulteriormene di 5% o 10%, anche se si supera il termine ultimo del 17 ottobre. "Se il Congresso riesce ad approvare una legge per alzare il tetto del debito e riaprire gli uffici governativi da lunedi, fa ancora in tempo a evitare il default" ha detto, poiché gli Stati Uniti non hanno rimborsi di titoli proprio su quella data. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3549/50 1,3523 DOLLARO/YEN 98,53/55 98,16 EURO/YEN 133,50/51 132,73 EURO/STERLINA 0,8459/61 0,8452 ORO SPOT 1.277,90/8,53 1.280,19/1,41 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia