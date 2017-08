Forex, dollaro conferma recupero sui cross in attesa Zew tedesco

LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese il biglietto verde consolida la più recente risalita sulle principali controparti, yen in testa, grazie al clima di crescente fiducia sulla possibilità di un'intesa sul debito Usa. Finché l'accordo tra democratici e repubblicani non sarà messo nero su bianco, Washington rischia comunque il default tecnico una volta varcata la scadenza del 17 ottobre e l'ipotesi mantiene i mercati improntati alla cautela. L'appuntamento principale delle mattinata sul fronte macro è con l'indagine tedesca Zew sul morale degli imprenditori a ottobre, per cui la mediana delle attese raccolte da Reuters proietta un valore stabile da settembre. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3562/64 1,3561 DOLLARO/YEN 98,42/44 98,56 EURO/YEN 133,46/50 133,65 EURO/STERLINA 0,8490/91 0,8487 ORO SPOT 1.264,10/7,58 1.272,79/4,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia