Forex, dollaro debole su franco e yen su stallo trattative debito Usa

NEW YORK, 14 ottobre (Reuters) - Il dollaro resta debole nei confronti delle principali controparti penalizzato, soprattutto rispetto alle valute rifugio come yen e franco svizzero, dal mancato raggiungimento di un accordo nel weekend sull'innalzamento del tetto del debito Usa e il rifinanziamento del bilancio federale. I negoziati tra democratici e repubblicani, che venerdì sembravano arrivati alla stretta finale, sono andati avanti sabato e domenica ma, nonostante i toni più concilianti tra parti, non si è ancora arrivati ad alcun compromesso, mentre prosegue la chiusura degli uffici federali e si avvicina la scadenza di giovedì, termine entro cui il Congresso deve varare l'innalzamento del tetto del debito, pena il default. I colloqui continueranno anche oggi, con sedute sia alla Camera che al Senato, nonostante la festività del Columbus Day. Intanto, il biglietto verde si allontana dai massimi da due settimane toccati su yen venerdì, quando era salito fino a 98,60, e scivola a 98,17, lasciando sul terreno lo 0,4%. Il dollaro inoltre cede lo 0,4% circa sul franco svizzero a quota 0,9088 mentre più contenuta è la correzione sull'euro, che avanza dello 0,3% a 1,3585 dollari. Tuttavia, in attesa di conoscere l'evoluzione dei colloqui, secondo alcuni analisti gli operatori di mercato, si asterranno da scommesse eccessive in un'unica direzione, per evitare di essere presi in contropiede in caso di un accordo all'ultimo minuto. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3585/86 1,3541 DOLLARO/YEN 98,11/14 98,56 EURO/YEN 133,31/33 133,43 EURO/STERLINA 0,8487/88 0,8488 ORO SPOT 1.286,7081/7,51 1.272,62/3,60