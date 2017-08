Forex, dollaro consolida ulteriormente, attese minute Fed

NEW YORK, 9 ottobre (Reuters) - Si conferma in apertura di seduta sulla piazza Usa il progressivo recupero del dollaro, il cui indice si allontana ulteriormente dal minimo degli ultimi otto mesi. E' in particolare nei confronti dello yen che il biglietto verde ritrova parzialmente slancio, mentre sul brevissimo l'attenzione dgli investitori si concentra sulla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione Fed sui tassi. La relativa risalita del dollaro - avvertono gli operatori - potrebbe comunque rivelarsi soltanto estemporanea, dal momento che sullo sfondo resta la sempre più grave situazione di stallo nelle trattative sul bilancio Usa. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3509/15 1,3571 DOLLARO/YEN 97,34/38 96,86 EURO/YEN 131,51/54 131,48 EURO/STERLINA 0,8461/63 0,8437 ORO SPOT 1.304,89/6,08 1.318,30/9,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia