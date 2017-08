Forex, mercato sulle posizioni guarda a eventuale intesa debito Usa

LONDRA, 8 ottobre (Reuters) - Mercato dei cambi poco lontano dai valori della chiusura precedente, con il dollaro che si risolleva almeno parzialmente dai più recenti minimi in risposta alle prime schiarite sulla possibilità di un accordo sul bilancio Usa. La fase politica particolarmente delicata a Washington, che vede il Congresso a maggioranza repubblicana opporsi alle richieste della Casa Bianca, mantiene comunque il biglietto verde ancora estremamente vulnerabile a qualsiasi sviluppo relativo all'innalzamento del plafond sul debito. Se democratici e repubblicani non dovessero arrivare a un accordo entro la data ultima del 17 ottobre per gli Stati Uniti si aprirebbe la prospettiva di 'default' tecnico. "Si vede qualche segnale di volontà politica sia da parte della Casa Bianca sia da parte del Congresso, apparentemente aperti a un dialogo più costruttivo rispetto al muro contro muro visto finora, e gli investitori sembrano lievemente meno timorosi" spiega lo strategist Nordea. "Finché l'intesa non sarà concretamente sancita i rischi sul dollaro restano comunque al ribasso e i flussi degli acquisti potrebbero tornare sull'euro" avverte. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3570/73 1,3581 DOLLARO/YEN 97,09/14 96,69 EURO/YEN 131,75/82 131,28 EURO/STERLINA 0,8447/49 0,8434 ORO SPOT 1.324,30/5,05 1.321,29/2,29 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia