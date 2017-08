Forex, euro si rafforza vicino a massimi 8 mesi contro dollaro

LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - L'euro tratta in rialzo in prossimità dei massimi degli ultimi otto mesi contro il dollaro stamani, sostenuto dall'apparente assenza di preoccupazione, da parte della Banca centrale europea, per la forza della valuta comune. Il biglietto verde galleggia in prossimità dei recenti minimi contro il paniere delle principali valute a 79,818 poco prima delle 12 ora italiana: la maggior parte degli investitori riduce le scommesse lunghe sul dollaro, preoccupati del persistere della chiusura delle agenzie federali negli Usa. Secondo gli analisti, infatti, uno "shutdown" prolungato avrà ricadute negative sulla prima economia mondiale e incoraggerà la Federal Reserve a rinviare il ritiro dello stimolo monetario. L'euro avanza a 1,3610, trattando non lontano dal picco di ieri a 1,3623 dollari, il livello più alto dal 4 febbraio scorso. A sostenere la valuta unica aiuta anche l'andamento del settore dei servizi in Italia e nella zona euro, secondo quanto emerso dall'odierna indagine Pmi. L'euro ha toccato i massimi a febbraio prima che il presidente della Bce Mario Draghi segnalasse timori per un euro forte e le ricadute su crescita e inflazione. Le sue parole hanno poi innescato una correzione nei mesi successivi. Adesso che l'euro è tornato sui livelli di febbraio ci si aspetta che Draghi possa nuovamente fare commenti in grado di indebolirlo, dimostrandosi pronto a offrire ancora alle banche finanziamenti extralunghi. ORE 12,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3610/14 1,3576 DOLLARO/YEN 97,71/72 97,33 EURO/YEN 132,98/03 132,15 EURO/STERLINA 0,8381/85 0,8367 ORO SPOT 1.309,66/0,43 1.314,64/5,86 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia