Forex, euro sale oltre 1,36 dlr a max da febbraio su commenti Draghi

, 2 ottobre (Reuters) - L'euro si rafforza nei confronti del dollaro, portandosi brevemente oltre quota 1,36 ai massimi da febbraio, sulla scia delle parole del presidente della Bce Mario Draghi durante la conferenza stampa che segue alla decisione sui tassi.

Intorno alle 15,25 la moneta unica guadagna lo 0,55% circa a 1,3598 dollari.

Draghi ha dichiarato che il livello del cambio - per l'euro la Bce come noto non ha obiettivi - è considerato importante per la crescita e la stabilità dei prezzi.

