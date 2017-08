Forex, euro torna positivo su dollaro, attesa governo Letta, Draghi, occhi Usa

LONDRA, 2 ottobre (Reuters) - L'euro si porta in territorio positivo contro il dollaro in apertura delle contrattazioni europee, con gli investitori che sono in attesa di conoscere il destino del governo Letta, di ascoltare le parole di Mario Draghi nella conferenza stampa che seguirà il meeting di politica monetaria della Bce, mentre sullo sfondo restano le prooccupazioni per lo 'shutdown' Usa. Il biglietto verde è sceso a un minimo di un mese contro lo yen a 97,36 yen con ordini in vendita visti a 97,20 e a 97 yen. E' al momento in corso il dibattito parlamentare che fa seguito al discorso di Enrico Letta appena pronunciato al Senato . I mercati scommettono sul fatto che il governo troverà supporto e che venga allontanato il rischio di elezioni anticipate. Si tiene oggi a Parigi il meeting di politica monetaria della Bce. I mercati non si aspettano grandi novità dalla conferenza stampa di Mario Draghi che seguirà la riunione, a meno che non voglia dare qualche dettaglio sui tempi e i modi di un eventuale nuovo Ltro o fare qualche commento sui rischi per la zona euro di una instabilità politica dell'Italia. Negli Usa c'è attesa per una rapida conclusione dei negoziati per ridurre al minimo la sospensione di parte delle spese governative in assenza dell'approvazione della legge di bilancio. Nel frattempo il sottosegretario al tesoro Lews ha ribadito che i fondi nelle casse governative termineranno non più tardi del 17 ottobre, richiamando l'importanza di un accordo anche sul tema dell'innalzamento del tetto sul debito. L'agenzia di rating Fitch ha dichiarato che lo shutdown non implicherà un downgrade mentre un mancato accordo sul tema debito potrebbe mettere in discussione il rating. Nel frattempo emergono i primi effetti dello shutdown: dalla chiusura della statua della libertà allo spostamento di un giorno della pubblicazione dei dati sulla spesa per costruzioni. L'indice del dollaro, che ieri ha segnato il minimo di otto mesi a 79,864 stamane è a 80,118 in calo dello 0,03%. "Il problema dello shutdown potrebbe trascinarsi per quasi un mese. Mi aspetto che il dollaro rimanga sotto pressione" dice Minori Uchida di Mitsubishi UFJ a Tokyo. L'euro poco dopo le ore 8 italiane è a 1,3522/24 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,3524 dollari, mentre contro yen è a 132,17/22 yen da 132,48 yen. Il dollaro è a 97,77/79 yen da 97,97 yen. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3532/34 1,3524 DOLLARO/YEN 97,35/37 97,97 EURO/YEN 131,78/80 132,48 EURO/STERLINA 0,8355/57 0,8350 ORO SPOT 1.291,76/2,53 1.285,99/7,21 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia