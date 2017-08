Forex, dollaro vicino max 6 settimane su attesa riduzione stimolo Fed

LONDRA, 4 settembre (Reuters) - Il dollaro è stabile nella mattinata europea e si mantiene vicino ai massimi da sei settimane sulle principali controparti toccati ieri in scia a una serie di dati incoraggianti arrivati dall'economia Usa, che hanno rinforzato la prospettiva di una riduzione dello stimolo monetario già a settembre. Secondo gli analisti, alcuni investitori potrebbero scegliere il biglietto verde quale asset rifugio in un clima di crescente incertezza rispetto a un possibile attacco alla Siria, guidato dagli Stati Uniti. Intorno alle 10,40 l'indice del dollaro è stabile (-0,01%) a 82,355, vicino al picco da sei settimane toccati ieri, quando è salito fino a 82,516. Alla vigilia del meeting della Banca centrale europea, l'euro si tiene vicino ai minimi da un mese e mezzo nei confronti del dollaro, nonostante l'indice Pmi relativo all'attività del settore privato di agosto nella zona euro abbia mostrato l'espansione più consistente da oltre due anni. Un ulteriore segnale a conferma dell'avvio di una fragile ripresa che tuttavia non dovrebbe, nelle attese, portare Francoforte a rivedere l'impegno a mantenere l'impegno a mantenere il costo del denaro agli attuali minimi storici. La valuta unica si mantiene stabile a 1,3170 dollari, non distante dal minimo da fine di 1,3138 segnato ieri. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3169/00 1,3169 DOLLARO/YEN 99,60/65 99,56 EURO/YEN 131,20/24 131,11 EURO/STERLINA 0,8448/49 0,8461 ORO SPOT 1,405,61/06,25 1.412,04/3,26 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia