Forex, dollaro ritrova slancio sui cross dopo allarme missili

NEW YORK, 3 settembre (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza statunitense recupera terreno il biglietto verde, sorretto da flussi di acquisti rifugio innescati dai titoli battuti dalle agenzie sulle tensioni geopolitiche nel Mediterraneo. Israele e Stati Uniti hanno condotto un test missilistico in prossimità della Siria dando adito a un clima di relativa avversione al rischio a beneficio di asset come la valuta Usa. A monte dell'impostazione al rialzo del dollaro resta comunque in primo luogo la prospettiva di graduale rientro delle misure ultra-espansive messe a punto da Federal Reserve. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3170/71 1,3173 DOLLARO/YEN 99,50/53 99,55 EURO/YEN 131,02/05 131,14 EURO/STERLINA 0,8460/65 0,8527 ORO SPOT 1,404,04/05,24 1.394,29/5,51