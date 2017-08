Forex, euro resta debole su dlr, risale su yen in mercato più disteso

NEW YORK, 2 settembre (Reuters) - Euro poco brillante sul dollaro, nonostante un clima di avversione al rischio meno pesante sul mercato, in scia all'allentamento delle tensioni sul fronte siriano. La decisione del presidente Usa Barack Obama di richiedere l'autorizzazione del Congresso per un eventuale intervento militare in Siria comporta lo slittamento di ogni eventuale azione di almeno una decina di giorni e potrebbe anche causare uno stop all'iniziativa, come nel caso britannico. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro si conferma in galleggiamento poco sopra quota 1,32, non lontano dal minimo di seduta di 1,3193. D'altra parte, dopo la sorpresa positiva dei dati manifatturieri cinesi di questa notte e della scorsa notte , questa mattina i Pmi manifatturieri di agosto di zona euro, Germania e Francia, pur positivi, hanno visto una sostanziale conferma dei numeri emersi a livello preliminare, anzi segnando una piccola revisione al ribasso nel caso tedesco . I dati cinesi e gli ultimi sviluppi sul fronte siriano continuano peraltro a sostenere la risalita di euro e dollaro nei confronti dello yen, che nei giorni scorsi aveva beneficiato del suo carattere di valuta rifugio. "Vediamo un miglioramento dell'appetito per il rischio in relazione alla Siria. Anche i Pmi cinesi sono stati un elemento chiave nell'allentare il pessimismo sulle prospettive di crescita della Cina" spiega Lee Hardman, di Bank of Tokyo Mitsubishi. "Tutto questo incoraggia qualche comportamento un po' più aggressivo sul mercato, questa settimana". Il cambio dollaro/yen ha toccato in mattinata il massimo da un mese di 99,42. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3205/08 1,3220 DOLLARO/YEN 99,27/28 98,15 EURO/YEN 131,07/14 129,67 EURO/STERLINA 0,8475/82 0,8527 ORO SPOT 1,389,41/90,18 1.395,69/7,27 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia