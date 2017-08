Forex, euro in calo su dlr prima di Bce, vicino a minimo seduta

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - L'euro resta attardato sul dollaro questa mattina, sotto quota 1,32, appena sopra i recenti minimi, in attesa del meeting odierno della Bce e poi dei numerosi dati economici - in particolare quelli occupazionali - in arrivo dagli Usa tra oggi pomeriggio e domani. A metà mattinata l'euro/dollaro tratta non lontano dal minimo di seduta di 1,3164, livello a sua volta poco superiore al minimo da sei settimane di 1,3138. I buoni numeri giunti ieri dai Pmi servizi europei hanno ridato nelle ultime ore un po' di ossigeno alla valuta unica, favorendo qualche presa di beneficio sul dollaro. Sul fronte Bce non sono attese novità, né in termini di tassi né delle cosiddette misure non standard. Ma ugualmente il presidente Mario Draghi dovrà destreggiarsi in conferenza stampa: se da una parte i timidi segnali di ripresa dell'economia della zona euro allontanano l'ipotesi di un nuovo taglio del costo del denaro, dall'altra Francoforte deve evitare un rialzo dei tassi sul mercato che potrebbe compromettere la ripresa. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3210/13 1,3220 DOLLARO/YEN 99,22/27 98,15 EURO/YEN 131,11/14 130,22 EURO/STERLINA 0,8493/95 0,8527 ORO SPOT 1.393,66/4,43 1.395,69/7,27 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia