Forex, dlr trova supporto a 97 yen, resistenza euro/dlr a 1,3400

NEW YORK, 27 agosto (Reuters) - Il dollaro/yen dopo i recenti cali registrati sulla questione siriana trova comunque supporto al livello di 97, dopo averlo infranto brevemente fino al minimo dallo scorso 12 agosto a 96,85. "Il cross trova attualmente supporto sulla soglia psicologica di 97 e, se non torna a infrangere al ribasso questo livello, potrebbe rafforzare lo slancio fino a tornare a 98,09. Tuttavia se continua il trend ribassista, mi aspetto che il cambio si sposti verso 95,77" dice un graficista. L'euro/dollaro incontra invece resistenza a 1,3400. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3374/75 1,3392 DOLLARO/YEN 97,46/48 97,02 EURO/YEN 130,33/36 129,91 EURO/STERLINA 0,8620/23 0,8615 ORO SPOT 1.426,16/26,93 1.416,04/1,26