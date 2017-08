Forex, dollaro in ripresa su euro e yen dopo conferme da minute Fed

SINGAPORE, 22 agosto (Reuters) - Il dollaro è tornato a salire contro lo yen e l'euro dopo che i verbali della riunione di luglio della Federal Reserve hanno confermato che la banca centrale degli Stati Uniti ha ancora intenzione di iniziare ad assottigliare il suo programma di acquisto di asset, pur mostrando divergenze tra i membri del board circa i tempi.

Il biglietto verde ha inoltre esteso i suoi guadagni contro la valuta giapponese dopo che l'indice Hsbc ha mostrato che l'attività nel settore manifatturiero in Cina ha segnato un massimo di quattro mesi in agosto. [ID: nS7N0DG00A]

L'indagine ha rafforzato i segnali di stabilizzazione in Cina, innescando un rimbalzo del dollaro australiano rispetto allo yen. Ciò ha contribuito a trascinare al ribasso lo yen in generale sul mercato e in particolare contro il dollaro statunitense. Quest'ultimo quota poco dopo le ore 8 italiane quota 98,24/27 in rialzo dello 0,5% rispetto ala seduta precedente.

"Credo che il dollaro è stato comprato soprattutto per via dell'allargamento dei differenziali di tassi di interesse" dice un dealer aggiungendo che stamane si parlava di acquisti da parte di hedge fund di dollari contro yen.

Il rendimento dei Treasuries Usa a 10 anni ha visto un nuovo massimo di due anni al 2,927%. Tale aumento dei rendimenti può aumentare l'appetito per le attività denominate in dollari.

Il biglietto verde è risalito lentamente rispetto all'euro dopo che ieri aveva segnato un minimo di sei mesi. Oggi quota 1,3339/42 in calo dello 0,13%.

