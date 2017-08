Forex, dollaro in calo su euro e yen, attesa minute meeting Fed

SINGAPORE, 20 agosto (Reuters) - Sul finire della seduta asiatica, il dollaro è in leggero calo nei confronti del basket con le principali valute e in particolare contro yen ed euro, ma ha spazi limitati di manovra mentre è in attesa delle minute del meeting di politica della Fed di luglio che verranno pubblicate domani.

Dai verbali gli investitori sperano di trovare indizi chiarificatori circa le prossime mosse della Fed rispetto al piano di stimolo monetario.

Da rilevare il calo del dollaro neozelandese dopo che la Banca centrale del paese ha annunciato restrizioni sui prestiti immobiliari e che la valuta locale è sopravvalutato.

Il dollaro poco prima le ore 8 italiane è a 97,34/35 yen da 97,55 yen della chiusura precedente, mentre contro un paniere delle principali valute mostra un indice a 81,210, poco variato.

L'euro è a 1,3345/47 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,3333 dollari, mentre contro yen è a 129,88/90 yen da 130,05 yen.

