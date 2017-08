Forex, euro sostenuto contro yen in attesa forti cifre Zew

LONDRA, 13 agosto (Reuters) - L'euro ha registrato un rialzo contro lo yen, in attesa delle cifre di un sondaggio Zew per cui ci sono previsioni ottimistiche. L'indice relativo alla fiducia di analisti e investitori tedeschi ad agosto dovrebbe segnalare un ulteriore miglioramento, portandosi a 40,0 da 36,3 del mese precedente. La moneta unica non mostra un vantaggio contro il dollaro, sebbene, secondo alcuni esperti, un buono Zew dovrebbe spingere al rialzo il cross. "Ci aspettiamo forti cifre Zew e questo dovrebbe sostenere l'euro" ha detto Alvin Tan, currency strategist a Societe Generale. "I nostri modelli suggeriscono che l'euro potrebbe probabilmente spingersi fino a 1,34 dollari, ma è improbabile che vada oltre". ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3283/85 1,3298 DOLLARO/YEN 97,87/89 96,89 EURO/YEN 130,00/04 128,86 EURO/STERLINA 0,8597/99 0,8602 ORO SPOT 1.336,76/37,58 1.335,79/7,01 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia