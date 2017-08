Forex, dollaro/yen rimbalza dopo scivolata su Pil giapponese

SINGAPORE, 12 agosto (Reuters) - Dopo essere scivolato in seguito alla deludente lettura del Pil giapponese, il dollaro è salito sulla valuta nipponica, allontanandosi ulteriormente dal minimo delle sette settimane toccato giovedì scorso a 95,81 yen. Tuttavia, secondo i trader, la debolezza dell'azionario asiatico può spingere di nuovo al rialzo lo yen, valuta rifugio.

"Se i prezzi dell'azionario scendono, il livello 95 yen (per il dollaro) è dietro l'angolo" dice Satoshi Okagawa, analista a Sumitomo Mitsui Banking Corporation a Singapore.

Precedentemente la debolezza mostrata sul fronte macro aveva comunque sollecitato lo yen, considerata una divisa sicura a fronte delle altre a maggiore rendimento.

Stando ai dati pubblicati nella notte europea, l'economia giapponese nel secondo trimestre ha segnato il terzo periodo consecutivo di espansione, sebbene in rallentamento. Il Pil ha infatti registrato una crescita dello 0,6% congiunturale nel periodo aprile-giugno a fronte di attese per uno 0,9% e contro un primo trimestre anch'esso in espansione dello 0,9% . Revisione in lievissimo rialzo per la produzione industriale giugno che ha registrato una contrazione congiunturale del 3,1% contro il 3,3% delle stime preliminari .

Attorno alle 8, l'euro vale 1,3326/28 dollari da 1,3342 della precedente chiusura e 128,59/62 yen da 128,33. Alla stessa ora il dollaro/yen si attesta 96,53/55 da 96,20.

