Forex, dollaro in area minimi mese e mezzo contro yen

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - Il dollaro si muove attorno ai minimi di un mese e mezzo contro lo yen sulle attese che gli investitori giapponesi convertano i loro guadagni d'oltreoceano prima della festività di Obon, a metà agosto. Dopo la rottura del livello di 97,50 yen, il dollaro è sceso fino a 96,76, minimi dalla fine di giugno. Lo yen, ricercato come valuta rifugio, ha registrato significativi guadagni contro le principali valute nel contesto di discesa dei mercati azionari. "Quando la borsa scende così, si tratta di un movimento di avversione al rischio... questo innesca l'acquisto di yen" dice Adam Myers senior FX strategist at Credit Agricole. La divisa Usa è scesa anche contro la sterlina, che è arrivata a quotare 1,5492 dollari. Attorno alle 14,45, la sterlina quota 1,5453/58 dollari, mentre l'indice del dollaro cede lo 0,8%. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3299/302 1,3305 DOLLARO/YEN 97,01/06 97,74 EURO/YEN 129,03/06 130,05 EURO/STERLINA 0,8603/09 0,8669 ORO SPOT 1.279,47/80,18 1.281,34/2,51