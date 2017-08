Forex, dollaro in rialzo su euro e yen dopo Pil Usa sopra attese

NEW YORK, 31 luglio (Reuters) - Il dollaro ha reagito con un buon rialzo sia su euro sia su yen al dato sul Pil Usa del secondo trimestre, risultato migliore delle attese. Il prodotto interno lordo Usa è risultato in rialzo dell'1,7%, battendo le attese di un rialzo limitato a 1% e dopo un +1,1% rivisto del primo trimestre, mentre il Pce core - il dato più seguito dalla Fed per leggere l'andamento dell'inflazione, è risultata a +0,8% contro attese di +1,1%. Il dato ovviamente torna a innescare il dibattito su come e quando la Fed ridimensionerà lo stimolo monetario. "Il dibattito al momento sembra essere a favore di coloro che si aspettano una decisione già a settembre" dice Peter Cardillo, economista di Rockwell Global Capital a New York. Il dollaro ha toccato un massimo di seduta a 98,52 contro yen per poi ridiscendere 98,35 yen, mantyenendo un rialzo dello 0,35% . L'euro nel frattempo è secso a un minimo di seduta 1,3213 per poi posizionarsi in area 1,3225, in aclo dello 0,3%. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3224/26 1,3262 DOLLARO/YEN 99,30/32 98,03 EURO/YEN 130,06/07 130,02 EURO/STERLINA 0,8735/37 0,8704 ORO SPOT 1.322,64/3,86 1.326,69/7,91 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia