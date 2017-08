Forex, dlr in lieve rialzo in attesa Fed, India interviene su rupia

SINGAPORE/SIDNEY/MUMBAI, 31 luglio (Reuters) - Il biglietto verde è in leggero rialzo sul finire della seduta asiatica nei confronti del basket con le principali valute con gli investitori che stanno cautamente alla finestra in attesa della decisione di politica monetaria della Fed.

Poco prima delle ore 8 italiane l'indice del dollaro è in rialzo dello 0,1% a 81,877. La scorsa settimana era sceso ai minimi di cinque settimane a 81,499 sulla scommessa che la Fed oggi rassicuri i mercati dicendo che manterrà i tassi bassi ancora per lungo tempo, anche se inizierà a ridimensionare lo stimolo monetario quest'anno.

Oggi è atteso anche il dato sul Pil Usa, mentre venerdì ci sarà quello sul mercato del lavoro.

L'euro è a 1,3256/58 contro il dollaro dopo una chiusura ieri a 1,3262 dollari dopo aver toccato ieri un massimo di sei settimane a 1,3302 dollari.

Contro yen la moneta unica è a 129,96/01 yen da 130,02 yen. Il dollaro è a 98,04/06 yen da 98,03 yen della chiusra di ieri e sopra il minimo di un mese a 97,635 yen.

Da notare sul forex stamane che la banca centrale indiana è intervenuta per sostenere la rupia scesa a un minimo storico. I dealer dicono che la moneta indiana probabilmente scenderà ancora, a meno che la banca centrale non decida di alzare i tassi oppure il governo non prenda misure volte a ridurre il deficit delle partite correnti.

La rupia è scesa a un minimo di 61,17 sul dollaro non lontano dal minimo storico di 61,21 segnato l'8 luglio per poi chiudere a 60,47/48.

La valuta indiana ha perso quasi il 10% del suo valore dall'inizio di quest'anno.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia