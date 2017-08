Forex, euro riguadagna terreno su dlr dopo dati Usa sussidi e ordini

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - Un dato inferiore alle attese sui sussidi di disoccupazione negli Usa torna a dare un relativo sostegno all'euro nei confronti del dollaro, dopo la frenata della valuta unica registrata a fine mattinata. L'euro sale sul massimo di seduta sul biglietto verde, a 1,3238, poco l'uscita dei numeri sulle richieste della scorsa settimana, salite a 343.000 contro le 340.000 attese . Lo stesso dato sugli ordini di beni durevoli, +4,2% in giugno, è risultato superiore alle attese ma comunque in ridimensionamento rispetto al +5,2% del mese precedente . L'euro si è mosso in rialzo sul dollaro fino alla pubblicazione, a metà mattinata, dell'Ifo tedesco di luglio, attestatosi a 106,2 punti, leggermente sopra le attese di 106,1 . La salita si è poi progressivamente esaurita, fino a portare il cambio sotto quota 1,32. "L'Ifo non è stato sufficientemente buono per innescare un'altra tornata di acquisti sull'euro, dopo la sorpresa positiva arrivata ieri con i Pmi", spiega lo strategist di Ing Chris Turner. Ieri l'euro/dollaro ha toccato i massimi da un mese, a 1,3256, in scia ai buoni preliminari sui Pmi europei di luglio, capaci di indicare un rafforzamento della ripresa tedesca e un possibile ritorno alla crescita dell'intera area euro nel corso del terzo trimestre dell'anno. Ma la visione di fondo degli operatori resta comunque positiva sul dollaro, elemento che ha sostanzialmente permesso al biglietto verde di tenere le posizioni tra ieri e oggi. Gli investitori rimangono infatti convinti che sarà la Fed la prima, tra tutte le maggiori banche centrali a livello mondiale, a distaccarsi dall'attuale linea ultra espansiva di politica monetartia. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3224/25 1,3200 DOLLARO/YEN 99,73/77 100,24 EURO/YEN 131,84/87 132,31 EURO/STERLINA 0,8638/40 0,8618 ORO SPOT 1.322,75/3,75 1.320,69/1,91 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia