Forex, euro a massimi 5 settimane sul dlr, attesa Fed più accomodante

LONDRA, 26 luglio (Reuters) - Euro ben impostato sul dollaro questa mattina, ai massimi da oltre un mese, in un clima di cautela per la possibilità che dal meeting Fed della prossima settimana arrivi un messaggio di politica monetaria accomodante. In particolare, a pesare sul biglietto verde è un articolo del Wall Street Journal, citato dagli operatori, secondo cui la banca centrale Usa potrebbe discutere una modifica della propria 'forward guidance' con l'obiettivo di consolidare l'idea che i tassi rimaranno bassi ancora per molto tempo. A metà mattinata l'euro/dollaro si avvicina a quota 1,33, toccando un massimo intraday a 1,3297, il livello più alto da cinque settimane a questa parte. Il biglietto verde cede terreno anche nei confronti dello yen, con un minimo di seduta toccato poco fa a 98,50, il livello più basso da oltre due settimane. D'altra parte la seduta odierna - esclusa l'asta Ctz di questa mattina e il dato del pomeriggio sulla fiducia dei consumatori Usa - non offre grandi spunti; gli operatori si preparano quindi alla fitta serie di appuntamenti dei prossimi giorni, tra cui spiccano non solo il meeting Fed, ma anche quelli di Bce e Bank of England oltre ai dati mensili dal mercato del lavoro Usa, venerdì prossimo. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3287/89 1,3276 DOLLARO/YEN 98,54/59 99,28 EURO/YEN 130,93/99 131,79 EURO/STERLINA 0,8630/33 0,8627 ORO SPOT 1.330,86/1,63 1.333,04/4,26