Forex, euro cala su dollaro, brilla su yen in vista voto Giappone

NEW YORK, 18 luglio (Reuters) - L'euro all'apertura delle contrattazioni statunitensi è in calo sul dollaro che beneficia ancora delle parole di Ben Bernake, mentre è in rialzo sullo yen, il quale è sotto pressione in vista delle elezioni della camera alta giapponese domenica, alle quali dovrebbe rafforzarsi la posizione del primo ministro Shinzo Abe. L'euro è salito a un massimo di sette settimane a 131,47 yen , mentre il dollaro guadagna lo 0,7% a 100,35 yen . La moneta unica è in calo, di nuovo sotto 1,31 dollari. I dealer dicono di aver visto interesse di acquisti da investitori come gli hedge fund sul dollaro/yen con ordini stop-loss a 100,50 e 101,00 yen. "Qualsiasi cosa rafforzi la posizione di Abe sarà positiva per il Nikkei e il dollaro/yen" dice Beat Siegenthaler, strategist a UBS. Morgan Stanley ha detto in una nota che una rottura al rialzo del livello di 101,55 per il dollaro/yen potrebbe segnalare un ritorno alla tendenza al rialzo. Il dollaro è sostenuto anche perchè gli investitori scommettono su dati economici Usa che potrebbero essere positivi e sostenere così i progetti della Federal Reserve di ridurre presto la politica monetaria ultra-espansiva. Nella sua testimonianza alla Camera ieri - che verrà replicata oggi al Senato - Bernanke ha detto che la banca centrale comunque inizierà un ridimensionamento del suo programma di acquisto di obbligazioni entro la fine dell'anno, ma ha lasciato aperta la possibilità di modificare tale piano, se le prospettive economiche cambiassero. L'indice del dollaro è risalito dello 0,1% a 82,792, sopra il minimo di tre settimane di 82,342 segnato ieri. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3088/91 1,3124 DOLLARO/YEN 100,24/26 99,57 EURO/YEN 131,16/19 130,68 EURO/STERLINA 0,8040/06 0,8628 ORO SPOT 1.285,44/6,66 1.275,39/76,61