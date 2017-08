Forex, dollaro recupera posizioni su yen dopo inflazione Usa

NEW YORK, 16 luglio (Reuters) - Superiore alle attese dei mercati finanziari, la dinamica dei prezzi al consumo Usa di giugno consente al dollaro di recuperare posizioni su yen in apertura di seduta sulla piazza newyorkese. Si muove invece sui massimi intraday il cross dell'euro rispetto al biglietto verde. I dati a cura del dipartimento al Lavoro mostrano un'inflazione al tasso mensile di 0,5%, ampiamente oltre lo 0,3% del consensus, mentre in linea alle attese è l'indice core al netto di alimentari ed energia, che evidenzia un ben più modesto +0,2%. Sempre il mese scorso, si sono invece contratti al ritmo di 0,1% i salari reali del settore privato, per cui gli analisti di Wall Street prefiguravano invece un incremento di 0,2%. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3128/32 1,3062 DOLLARO/YEN 99,42/45 99,85 EURO/YEN 130,59/62 130,44 EURO/STERLINA 0,8703/05 0,8650 ORO SPOT 1.290,01/0,78 1.281,99/3,21 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia