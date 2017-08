Forex, cambi poco mossi su dato Cina in linea ad attese, bassi volumi

SINGAPORE, 15 luglio (Reuters) - Movimenti limitati questa mattina sul mercato valutario, a seguito anche del dato di crescita cinese del secondo trimestre in linea con le attese, che ha smorzato i timori più immediati di una brusca frenata della seconda economia mondiale.

"Ci sono state paure che il dato potesse essere inferiore alle attese; d'altra parte non si è neanche trattato di numeri eccezionali" spiega l'analista di Sumitomo Mitsui Banking Corporation Satoshi Okagawa.

Indicazioni contrastanti sono peraltro giunte dagli altri dati cinesi di questa mattina, con una produzione industriale sotto le attese ma vendite al dettaglio migliori delle previsioni.

Con volumi che oggi rimarranno probabilmente inferiori alla media per via della seduta festiva sulla piazza giapponese, il dollaro resta sostanzialmente fermo su euro e yen, anche se il trend di lungo periodo per il biglietto verde rimane rialzista.

Alle 8,10 italiane l'euro/dollaro tratta in area 1,3070 da 1,3066 dell'ultima chiusura; il dollaro/yen scambia a 99,30 da 99,21.

Poco significativi i movimenti della mattinata anche per il cambio euro/yen a 129,70 da 129,56.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia