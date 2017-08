Forex, euro stabile sul dlr in attesa Draghi, Eurogruppo

LONDRA, 8 luglio (Reuters) - Euro stabile sul dollaro negli scambi sulla piazza londinese, ma la valuta unica resta tutto sommato poco distante dal minimo da sette settimane segnato venerdì. Intorno alle 10,20 la divisa europea avanza a 1,2837 dollari da 1,2830 del finale di seduta di venerdì, quando era scivolata fino a 1,2806, complice il rafforzamento del biglietto verde dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro Usa, migliori delle attese, e dunque compatibili con una riduzione dello stimolo monetario della Federal Reserve nel corso dell'anno. Sull'euro pesano le rassicurazioni fornite la settimana scorsa dalla Banca centrale europea, che ha segnalato l'intenzione di mantenere i tassi all'attuale minimo storico per un ampio lasso di tempo, con possibilità di ulteriori ritocchi al ribasso. In tale contesto, le attenzioni degli investitori nel pomeriggio si concentreranno sulle parole del presidente Bce Mario Draghi, che interverrà al Parlamento europeo. Focus anche sulla riunione dell'Eurogruppo, chiamato a decidere sul versamento della prossima tranche di aiuti alla Grecia. Secondo quanto riferito a Reuters da funzionari europei ed ellenici, Atene dovrebbe raggiungere un accordo con i creditori internazionali sulle condizioni relative al versamento dei fondi ed ottenere dunque lo sblocco degli aiuti, che però potrebbero essere liquidati a rate. In una nota diffusa stamane, la troika composta da Ue, Bce e Fondo monetario internazionale ha sottolineato come nell'implementazione del programma di salvataggio permangano alcune criticità. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2838/38 1,2830 DOLLARO/YEN 101,15/17 101,18 EURO/YEN 129,86/88 129,78 EURO/STERLINA 0,8620/24 0,8615 ORO SPOT 1.227,64/27,83 1.223,31/24,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia