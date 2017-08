Forex, euro torna a cedere su dlr, pesa buon dato beni durevoli Usa

NEW YORK, 24 maggio (Reuters) - Si esaurisce il movimento di apprezzamento dell'euro sul dollaro, consolidatosi nella seconda parte della mattinata dopo la pubblicazione di un Ifo tedesco migliore delle attese. Il miglioramento, in maggio, della fiducia delle imprese tedesche ha offerto qualche timida speranza di rafforzamento dell'outlook economico della zona euro, raffreddando allo stesso tempo la speculazione su possibili nuove misure espansive da parte della Bce. L'euro/dollaro scivola in deprezzamento dopo il dato delle 14,30 sugli ordini di beni durevoli negli Usa, saliti del 3,3% in aprile, ben oltre le attese. A fine mattinata, in scia alla pubblicazione dell'Ifo il cambio era riuscito invece ad intravedere quota 1,30, salendo al picco di giornata di 1,2995, circa due figure sopra il minimo da sei settimane di 1,2795 della settimana scorsa. "Dopo l'Ifo c'è stato un po' di ottimismo sul fatto che dai prossimi dati della zona euro possa arrivare qualche sorpresa positiva che dia un po' di sostegno alla valuta unica" spiega Lohmann Rasmussen di Danske Bank. Ma in una seduta dominata dall'avversione al rischio anche sul mercato azionario e su quello dei titoli di Stato la cautela è tornata a prendere il sopravvento. Il dollaro continua a trarre sostegno da una congiuntura economica che negli Usa già da qualche settimana sta dando prove di miglioramento concreto - come dimostrano anche i numeri odierni sui beni durevoli - alimentando la speculazione su una progressiva riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed. Da segnalare tuttavia che il dollaro rimane oggi penalizzato nei confronti dello yen, dopo essere salito mercoledì sera al nuovo record da 4 anni e mezzo di 103,74. Il forte ribasso di ieri della borsa di Tokyo, -7,3%, tiene viva anche in Asia l'avversione al rischio favorendo qualche riposizionamento sulla valuta giapponese. La volatilità della seduta odierna a Tokyo - che pure si è chiusa in rialzo - non è riuscita ad ridare slancio al biglietto verde, scivolato nella seduta di ieri al minimo da due settimane di 100,83. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2922/23 1,2935 DOLLARO/YEN 101,49/51 102,01 EURO/YEN 131,10/13 131,95 EURO/STERLINA 0,8562/68 0,8560 ORO SPOT 1.387,51/8,28 1.390,70/1,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia