Forex, euro poco mosso su dlr in attesa Ifo, sale ancora yen

TOKYO, 24 maggio (Reuters) - Poco mosso l'euro sul dollaro questa mattina, mentre si esaurisce il movimento di recupero tentato dal biglietto verde sullo yen a fronte della volatilità odierna dalla Borsa di Tokyo, reduce dal -7,3% di ieri.

Alle 8,30 italiane l'euro/dollaro tratta a 1,2935, esattamente in linea con il livello di chiusura di ieri. Il cambio appare per ora in grado di tenersi a relativa distanza dal minimo da sei settimane toccato la settimana scorsa a 1,2795.

Se da una parte gli investitori sembrano convinti di un progressivo miglioramento delle prospettive di crescita negli Usa - speculando su un allentamento dello stimolo monetario della Fed - sul fronte della zona euro invece l'outlook resta quanto meno incerto. A tale proposito gli investitori terranno alta l'attenzione in mattinata all'Ifo tedesco, alla ricerca di segnali sulla direzione della prima economia continentale.

"Il campo di battaglia si è spostato all'economia americana. Il mercato vuole capire se l'economia Usa è sufficientemente forte da permettere alla Fed di ridurre i suoi acquisti di bond" spiega Katsunori Kitakura di Sumitomo Mitsui Trust Bank.

In deprezzamento il dollaro sullo yen, a 101,60 da 102,01, dopo essere salito nella notte a 102,58. Ieri il cambio si era portato al minimo da due settimane di 100,83 visto ieri, mentre a metà settimana era salito al nuovo record da 4 anni e mezzo di 103,74.

Yen in apprezzamento anche sull'euro: il cambio scende a 131,40 da 131,95 dell'ultima chiusura.

