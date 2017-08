Forex, euro e dollaro in rialzo, attesa Bernanke

LONDRA, 22 maggio (Reuters) - La moneta unica è in rialzo in apertura del mercato europeo, in un clima di attesa della testimonianza del presidente Fed oggi davanti ai comitati economici del Congresso. Dalle parole del presidente Fed, ma anche dalle minute del meeting di fine aprile - anch'esse in agenda oggi - i dealer si aspettano possa emergere qualche indicazione circa le prospettive sul QE Usa, dopo che una parte del mercato nelle scorse sedute ipotizzava un rallentamento del programma di acquisto di bond. Tuttavia ieri sera James Bullard, presidente della Federal Reserve di St. Louis e membro votante del Fomc, si è detto a favore del mantenimento degli acquisti di bond, regolando semmai il ritmo in relazione ai dati in arrivo. E nella stessa direzione sono andate le parole di William Dudley, presidente della Fed di New York. La Fed sta acquistando 85 miliardi di dollari di titoli ogni mese. La prossima riunione del Fomc è in agenda il 18-19 giugno. Il dollaro è ben sotto il picco di quattro anni e mezzo toccato contro yen tra scambi poco consistenti. La Banca del Giappone ha mantenuto oggi immutato l'impianto ultra espansivo della propria politica monetaria, nonostante qualche preoccupazione recente dettata dalla volatilità del mercato obbligazionario. Al termine dei due giorni di riunione del proprio comitato di politica monetaria la banca centrale ha però migliorato la propria valutazione del quadro economico nazionale indicando una crescita che "ha iniziato a riprendersi" nonostante i rischi ancora derivanti dall'incerto quadro globale. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2934/36 1,2905 DOLLARO/YEN 102,82/85 102,46 EURO/YEN 132,94/04 132,26 EURO/STERLINA 0,8445/48 0,8514 ORO SPOT 1.386,90/7,63 1.375,44/7,16 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia