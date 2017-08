Forex, euro e dollaro rimontano contro yen, attesa Bernanke

LONDRA, 21 maggio (Reuters) - Dopo il rialzo visto ieri dallo yen, l'euro e il dollaro guadagnano oggi terreno sulla valuta giapponese dopo i chiarimenti del ministro all'Economia giapponese Akira Amari e in attesa della testimonianza di Bernanke. Amari ha fatto alcune precisazioni relative alle sue dichiarazioni sullo yen che ieri avevano determinato una rimonta della valuta giapponese dal minimo dei quattro anni e mezzo contro la divisa Usa. Il ministro ha chiarito che spera che lo yen si stabilizzi a un livello coerente con i fondamentali economici del paese e che il mercato dei cambi possa trovare un equilibrio nell'impatto dello yen sull'export e sull'import. "Quello che conta in un più ampio schema è cosa Bernanke dirà. Questo determinerà le prospettive per il dollaro" dice Peter Kinsella, strategist a Commerzbank. Domani il presidente della Fed Ben Bernanke terrà la sua testimonianza al Congresso Usa. Ci si aspetta che dia qualche indizio sull'orientamento della Fed sulle prossime mosse di politica monetaria. Se dovesse venire ribadita una posizione ultraespansiva, il dollaro potrebbe cedere parte dei guadagni. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2882/83 1,2882 DOLLARO/YEN 102,66/70 102,26 EURO/YEN 132,24/29 131,74 EURO/STERLINA 0,8458/59 0,8444 ORO SPOT 1.386,06/6,73 1.393,04/4,76 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia