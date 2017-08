Forex, dlr corregge su yen dopo dopo deludente produzione Usa

TOKYO, 16 maggio (Reuters) - Il dollaro è in marginale rialzo sullo yen ma si tiene lontano dal picco da 4 anni e mezzo nei confronti della valuta nipponica, dopo che i deludenti dati sulla produzione industriale Usa di aprile, diffusi ieri, hanno spinto in rialzo i prezzi dei Treasuries per la prima volta in una settimana.

"Forse il dollaro si era apprezzato troppo nelle ultime sedute, e le aspettative erano troppo alte... la correzione potrebbe proseguire fino a domani", dice Masashi Murata, strategist valutario a Brown Brothers Harriman.

"Ma non penso che emergerà un trend di vendita sul dollaro. Gli Stati Uniti sono l'unica economia sviluppata che non ha allentato (la politica monetaria) ultimamente", prosegue.

Negli ultimi scambi sulle piazze asiatiche il biglietto verde avanza a 102,41 yen da 102,23 della chiusura. Ieri, prima della diffusione dei dati sulla produzione industriale, che ha registrato ad aprile un calo superiore alle attese, aveva segnato un nuovo picco da quattro anni e mezzo sulla valuta nipponica, a 102,76. Poco mosso il cross euro/yen, in area 131,72.

La valuta unica oscilla sui minimi da sei settimane nei confronti del biglietto verde, complici i dati deludenti riguardo l'andamento dell'economia europea nel primo trimestre, che aumentano le possibilità di un nuovo taglio dei tassi da parte della Banca centrale. Intorno alle 8,20 l'euro scivola a 1,2863 dollari da 1,2886 dell'ultima chiusura. 

