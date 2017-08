Forex, euro scende sotto 1,29 su dlr, pesano dati Pil europei

NEW YORK, 15 maggio (Reuters) - L'euro scivola a nuovi minimi da quasi due mesi sul dollaro, a seguito dei dati europei della mattinata, che confermano un quadro economico ancora recessivo per la zona euro, alimentando la speculazione su nuovi possibili interventi espansivi da parte della Bce. Il Pil della zona euro si è contratto dello 0,2% nel primo trimestre dell'anno, oltre le attese. Ma dati negativi - e peggiori delle previsioni - sono giunti stamane anche dall'Italia, dalla Francia, che proprio nel primo trimestre di quest'anno è entrata in recessione , mentre in Germania il tasso di crescita non è andato oltre un modesto 0,1%. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro viaggia sotto quota 1,29, non lontano dal minimo intraday di 1,2842. Gli operatori citano qualche realizzo sul dollaro a seguito del netto movimento di apprezzamento di questa mattina, sottolineando però che dopo questa pausa tecnica il mercato tornerà probabilmente a costruire posizioni corte sull'euro. L'indicazione è per target di discesa del cambio in area 1,2740, specie se la Bce dovesse aprire a nuove misure di stimolo monetario, compreso un eventuale passaggio in negativo del tasso sui depositi overnight. D'altra parte c'è un dollaro che vive una fase di estrema solidità, sostenuto dai chiari segnali di ripresa in arrivo dall'economia Usa, evidenziati dai recenti dati occupazionali. Dati che, contrariamente a quanto avviene nella zona euro, stanno riaccendendo il dibattito su una graduale rientro delle misure espansive della Fed. Dopo una breve pausa ad inizio seduta, il dollaro è tornato ad apprezzarsi anche nei confronti dello yen, trattando non lontano dal nuovo massimo da quattro anni e mezzo di 102,76 visto a fine mattinata. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2875/76 1,2918 DOLLARO/YEN 102,42/44 102,35 EURO/YEN 131,86/91 132,30 EURO/STERLINA 0,8454/55 0,8495 ORO SPOT 1.412,05/2,85 1.425,39/6,61 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia