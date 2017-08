Forex, euro in rialzo in Europa, dollaro storna dopo rally

LONDRA, 13 maggio (Reuters) - L'euro in apertura delle contrattazioni europee resta in rialzo, ma lo riduce rispetto a quello registrano nel corso della seduta asiatica qunado era salito oltre quota 1,30 contro il dollaro. Il biglietto verde del resto ha fermato la sua corsa ed è sceso dai massimi di cinque settimane contro il paniere delle principali valute, con gli investitori che prendono profitto prima di una serie di dati economici degli Stati Uniti che potrebbero far cambiare la politica monetaria della Federal Reserve. I dealer dicono che il ritmo di salita del dollaro è stato così rapido che è naturale vedere un'inversione di trend. E aggiungono che a dare sostegno alla moneta unica potrebbe essere stato anche un articolo del Financial Times secondo cui gli hedge fund non temono più un crollo dell'euro. Il governatore di Banca d'Italia Ignazio Visco ha inoltre detto ieri la banca centrale potrebbe optare per i tassi sui depositi negativi, il che incentiverebbe le banche a non detenere denaro cash in euro. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,2995/98 1,2975 DOLLARO/YEN 101,46/48 101,82 EURO/YEN 131,85/90 132,09 EURO/STERLINA 0,8493/95 0,8481 ORO SPOT 1.438,20/8,80 1.430,05/1,05 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia