Forex, euro in risalita dopo dati Germania, sopra 1,31 su dlr

NEW YORK, 7 maggio (Reuters) - I numeri superiori alle attese sugli ordini industriali in Germania hanno dato sostegno a fine mattinata all'euro, fino a quel momento tenuto schiacciato sotto quota 1,31 dollari dalla speculazione su nuovi interventi espansivi da parte della Bce, dopo il taglio dei tassi annunciato giovedì. Gli ordini all'industria tedesca hanno mostrato un balzo del 2,2% mensile in marzo, a fronte di attese per una contrazione dello 0,5%, regalando un piccolo segnale di ottimismo al mercato nel quadro di prospettive economiche che rimangono in generale piuttosto grigie per la zona euro. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro resiste sopra quota 1,31 dopo essere salito a fine mattinata al massimo di seduta di 1,3131, dopo la pubblicazione del dato tedesco. L'euro non sembra tuttavia in grado in questo momento di consolidare alcun movimento di apprezzamento. Tale debolezza intrinseca si è evidenziata anche nella seduta di ieri, quando il cambio ha raggiunto un massimo intraday di 1,3141 per poi scivolare fino a 1,3053 nel pomeriggio, dopo che il presidente della Bce Mario Draghi è tornato a ripetere da Roma che la banca centrale è pronta se necessario ad agire di nuovo. "Non crediamo che il rialzo dell'euro durerà" spiega lo strategist di Societe Genera Alvin Tan. "Con il dato tedesco c'è stato un picco dell'euro, ma nello schema generale delle cose l'economia della zona euro è in ritardo, specialmente rispetto a quella Usa, e ogni livello del cambio sopra 1,32 è un'opportunità di vendita". Il dollaro dall'altra parte, continua a trarre forza dai buoni numeri di venerdì scorso dal mercato del lavoro Usa, capaci di attenuare i timori esistenti sullo spessore della ripresa americana e di ridare slancio all'appetito per il rischio sul mercato. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3108/10 1,3074 DOLLARO/YEN 99,21/22 99,33 EURO/YEN 130,05/08 129,87 EURO/STERLINA 0,8443/48 0,8410 ORO SPOT 1.452,36/2,13 1.468,89/70,11 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia